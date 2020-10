Voor de tweede keer deze week is een Indiase vrouw uit de dalit-gemeenschap, de laagste kaste in het land, overleden na een groepsverkrachting. De politie maakte de dood van de 22-jarige vrouw en de arrestatie van de twee daders donderdag bekend.

Delhi

Een dag eerder waren in het hele land protesten uitgebroken over de verkrachting en moord van een andere 19-jarige dalit-vrouw. Zij overleed dinsdag in het ziekenhuis aan de gevolgen van haar verwondingen na een groepsverkrachting twee weken daarvoor, door vier mannen uit de hoogste Indiase klasse, op het platteland in de noordelijke staat Uttar Pradesh. Haar lichaam zou zonder toestemming van de familie direct door de politie zijn gecremeerd. volgens activisten om sporenonderzoek en vervolging onmogelijk te maken.

India worstelt al jarenlang met excessief en onbestraft seksueel geweld tegen vrouwen. Vooral vrouwen uit de laagste sociale klassen en uit etnische minderheidsgroepen, waaronder moslims, zijn slachtoffer. In India zou elk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .