Drukte naar en van China op het spoor

De wereldeconomie sputtert en de wereldhandel zit in het slop, maar op de spoorlijnen tussen China en Europa is het drukker dan ooit. De spoorverbindingen van het Chinese Belt and Road Initiative zijn daarmee de onverwachte winnaar van de COVID-19-pandemie.

De eerste trein uit China met containers voor de Rotterdamse haven is aangekomen op het rangerterrein Kijfhoek. De trein is op 5 juli uit Kumming vertrokken.

Peking

In de eerste zeven maanden van dit jaar reden er 6.354 goederentreinen langs de Nieuwe Zijderoute, 41 procent meer dan vorig jaar. Afgelopen zomer stond er zelfs file. ‘Heel vorig jaar hadden wij tweeduizend treinen, nu zaten we na een halfjaar al aan vijftienhonderd’, zegt Abby Li, manager van het International Trade and Logistics Park in Xi’an, dat de treinverbindingen vanuit de Centraal-Chinese stad uitbaat.

Dat het treintransport groeit tijdens een economische crisis is opmerkelijk, maar ook perfect te verklaren. China heeft zijn grenzen uit angst voor het virus dichtgegooid, waardoor er nog nauwelijks passagiersvluchten zijn, en dus ook veel minder vracht meekan in de vliegtuigruimen. Ook de scheepvaart is ver..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .