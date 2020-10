Buren van kerncentrale Fukushima krijgen geld

De eigenaar van de in 2011 door een tsunami getroffen kerncentrale in het Japanse Fukushima en de Japanse overheid moeten ruim 8 miljoen euro schadevergoeding betalen aan gedupeerde burgers. Een Japanse rechtbank oordeelde dat zowel de eigenaar, TEPCO, als de overheid nalatig zijn geweest.

Tokio

Ze hadden maatregelen moeten nemen om de kerncentrale beter te beschermen tegen tsunami’s. Op 11 maart 2003 zorgde een zware aardbeving aan de oostkust van Japan voor een enorme tsunami die bijna 16.000 slachtoffers maakte en de kerncentrale bij Fukushima deels verwoestte. In drie reactoren vond een meltdown plaats. 160.000 omwonenden moesten vanwege de straling worden geëvacueerd. Ruim een derde van hen kan nog altijd niet terug naar huis.

Volgens de rechter was de ramp met de kerncentrale te voorkomen geweest. Experts waarschuwden in een risicoanalyse in 2002 voor de mogelijkheid van een zware aardbeving voor de kust en een daaropvolgende tsunami met golven tot 15 meter hoog. De kerncentrale ligt op 10 meter boven zeeniv..

