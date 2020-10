Na 28 jaar vrijspraak voor hindoeleiders

New Delhi

De verwoesting van de Babri-moskee in Ayodhya door een uitzinnige menigte van duizenden hindoes leidde in 1992 tot rellen waarbij in heel India meer dan drieduizend mensen omkwamen. Het was een cruciale factor bij de opkomst van de hindoenationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) van de huidige premier Narendra Modi.

Vier van de nu vrijgesproken aangeklaagden zijn bejaarde leiders van de BJP. Onder hen ex-vicepremier Lal Krishna Advani en oud-minister Murli Manohan Joshi. Volgens de rechters is er onvoldoende bewijs hen direct te verbinden met het geweld, en zouden zij juist geprobeerd hebben de menigte in toom te houden.

De aanklagers hadden Advani, Joshi en de dertig andere hindoenationalisten (zeventien andere beklaagden, on..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .