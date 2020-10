WHO opnieuw in opspraak wegens seksueel misbruik

Meer dan vijftig vrouwen in Oost-Congo beschuldigen medewerkers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere hulporganisaties van seksuele uitbuiting tijdens de recente ebola-uitbraak. De WHO heeft een intern onderzoek aangekondigd.

Amsterdam

De vrouwen zeggen dat zij onder druk werden gezet om seks te hebben in ruil voor werk bij de hulpverlenende instanties. De aantijgingen zijn naar buiten gebracht door de website The New Humanitarian, een non-profit-nieuwsorganisatie die vaak bericht over ontwikkelingslanden, en persbureau Reuters.

In totaal zouden 51 vrouwen seksueel zijn misbruikt door veelal buitenlandse hulpverleners. De mannen komen volgens de berichtgeving uit onder meer België, Frankrijk, Burkina Faso en Ivoorkust. De meeste beschuldigingen richten zich op personeel van de WHO, die een leidende rol speelde in de bestrijding van de ebola-uitbraak rond de steden Beni en Butembo. Een andere VN-organisatie, Unicef, wordt ook in verband gebracht met het gem..

