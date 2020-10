Vlaamse liberaal Alexander De Croo premier van België

Na bijna vijfhonderd dagen onderhandelen heeft België een nieuwe federale regering van zeven partijen. Premier wordt de 44-jarige Vlaamse liberaal Alexander De Croo. Het is negen jaar geleden dat België een Nederlandstalige premier had.

Brussel

De Croo en zijn co-formateur Paul Magnette, de leider van de Waalse socialisten, legden nadat ze bij koning Filip verslag hadden gedaan van het regeerakkoord dat eerder woensdag werd bereikt, samen een verklaring af. Magnette feliciteerde De Croo en wenste hem succes ‘met de equipe die jij gaat leiden'. Als grapje voegde hij eraan toe dat ze lootjes hadden getrokken wie de premier zou worden, ‘en Alexander heeft gewonnen'.

ministerposten

De eedaflegging van de premier en zijn regering vindt vandaag plaats, meldde het paleis na afloop van het bezoek aan de koning. Over de verdeling van de ministerposten wordt nog verder gepraat. Ook worden de leden van de partijen geraadpleegd. Aan de Nederlandstalige kant zijn dat de Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open Vld) van De Croo, de christendemocraten van CD&V, Groen en de socialistische partij anders (sp.a). De Franstalige regeringspartijen zijn de Parti Socialiste (PS), Ecolo en de liberale MR.

België heeft 493 dagen zonder volwaardige regering gezeten. ‘Te lang', aldus De Croo, die in de tijdelijke ‘coronaregering’ van Sophie Wilmès vicepremier en minister van Financiën was. Haar mandaat loopt op 1 oktober af. De aankomend premier zei dat hij op een andere manier aan politiek wil gaan doen. ‘We moeten meer samenwerken en vooral met meer respect voor elkaar en voor elkaars meningen. Dat respect is er misschien niet altijd geweest op moeilijke momenten. Hardheid heeft nooit iemand vooruitgeholpen.’

Als ‘de zoon van’ voormalig liberaal minister, partijvoorzitter en Kamervoorzitter Herman De Croo, hield Alexander zich tot 2009 verre van de politiek. Van 2009 tot 2012 was hij voorzitter van de Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open Vld). Sinds 2012 bekleedde hij verschillende ministerposten in de opeenvolgende regeringen en was hij onafgebroken vicepremier. <

geen besluit over abortus en euthanasie

In het Belgische regeerakkoord staan geen voorstellen om de abortus- en de euthanasiewet te versoepelen. Daarover moet eerst ‘consensus’ ontstaan, meldt VRT Nieuws. In België gaat het debat over de vraag of de ethische wetgeving niet te streng is. Afgelopen zomer liep de kabinetsformatie erop vast. De sociaaldemocraten, de liberalen en de groenen wilden de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, oprekken van twaalf naar achttien weken zwangerschap en de bedenktijd verlagen van zes naar twee dagen. Dit was tegen het zere been van de christendemocratische CD&V. In de nieuwe regering trekt CD&V op met de sociaaldemocraten, de liberalen en de groenen . Eerder deze maand noemde CD&V-parlementariër Sammy Mahdi een soepeler abortuswet onbespreekbaar.