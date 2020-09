Mooie voorzet, maar in de EU zijn onafhankelijke rechtspraak en persvrijheid in gevaar

In de EU ziet de rechtsstaat er vooral aan de oostrand niet fraai uit, oordeelt de Europese Commissie. Ook Nederland krijgt kritiek. Dus nu hard doorpakken? Dat is er vooralsnog niet bij.

Eurocommissaris Vera Jourová weet wat het is om in de land te leven waar de rechtsstaat niets waard is.

Brussel

Eurocommissaris Věra Jourová (56) groeide op in de communistische dictatuur Tsjechoslowakije. Is dit van belang? Ja. Ze heeft nu een extra antenne om te zien wanneer een rechtsstaat in gevaar is. ‘In het land waar ik volwassen werd, waren sommige mensen meer gelijk dan anderen’, zei ze woensdag. En om te weten wat er daadwerkelijk in Tsjechoslowakije speelde, moest ze naar buitenlandse zenders luisteren.

Jourová, commissaris voor Waarden en Transparantie, presenteerde woensdag samen met collega Didier Reynders het eerste jaarrapport van de Europese Commissie over de rechtstaat in de Europese Unie. Conclusie: veel lidstaten hebben hoge nor..

