Eerste debat Biden en Trump verzandt in chaos. Ook de debatleider ontkomt niet aan de malaise

Het debat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden is dinsdag uitgemond in een chaos. Trump gaf wel een duidelijke boodschap af over de Amerikaanse verkiezingen: ‘Dit gaat niet goed eindigen.’

President Donald Trump (links) en de democratische presidentskandidaat Joe Biden in debat in een zaal van de universiteit van Cleveland.

Amsterdam

Inhoudelijk zal het debat kiezers niet veel wijzer hebben gemaakt, omdat er geen sprake was van een debat. Trump kwam met veel kreten uit zijn campagnerally’s en andere stokpaardjes – bosbranden door kreupelhout, belastingen – waarvan er veel door factcheckers al vaker als onwaar of overdreven zijn bestempeld.

Biden kwam lastig tot een helder verweer, omdat hij voortdurend door Trump werd ontregeld en struikelde over de zinnen die hij gerepeteerd moet hebben. ‘Let me shake you down for a minute, Joe’, zei Trump op een bepaald punt. Biden stond met zijn mond open. Al met al was het een asymmetrisch gevecht tussen een bokser van de oude stempel en een kooivechter die geen regels kent.

Aanvankelijk probeerde Biden de constante stroom..

