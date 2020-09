Eerste verkiezingsdebat VS ongekend chaotisch en hard verlopen

Het eerste debat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden is ongekend chaotisch verlopen. De twee, die onder meer Trumps leiderschap, de coronapandemie, racisme, de economie en de integriteit van de aanstaande presidentsverkiezingen bediscussieerden, wisselden meermaals beledigingen uit. Trump kwam niet alleen hard in aanvaring met Biden maar ook met debatleider Chris Wallace vanwege zijn vele interrupties.

Wallace kreeg het debat niet onder controle. De verbale vechtpartij tussen de twee kandidaten maakte het beiden lastig om een samenhangend betoog te houden.

Biden hield zich aanzienlijk beter aan de vooraf gemaakte afspraken dan Trump en raakte zichtbaar geïrriteerd door diens herhaaldelijke interrupties. "Kan je eens je mond houden, man?", beet hij de president toe. "Dit is zo niet-presidentieel." Even later noemde Biden Trump een "clown", een "racist" en "Poetins puppy" en zei hij tegen Trump: "Je bent de slechtste president die Amerika ooit heeft gehad." Trump maakte op zijn beurt pesterige opmerkingen naar Biden als: "Er is niets slim aan jou, Joe".

Moderator Wallace verzocht Trump meermaals om Biden tijdens diens spreektijd niet meer in de rede te vallen, maar tevergeefs. "Ik denk dat het land het meest gediend is als we elkaar laten uitspreken met minder interrupties", probeerde Wallace nog. "Ik richt me daarmee tot u", zei hij tegen Trump, die daarop terugzei: "Nou, ook tot hem".

Biden (77) staat voor op Trump (74) in de peilingen, maar in de doorslaggevende staten zijn de verschillen klein. Of het debat daar een aanzienlijke verandering in brengt, is nog moeilijk te zeggen.