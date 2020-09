De emir van Koeweit was een vredestichter

In het Midden-Oosten is met droefheid gereageerd op de dood van de emir van Koeweit, sjeik Sabah al-Ahmad al-Sabah. De 91-jarige heerser gold als een belangrijke vredesbemiddelaar in de tumultueuze regio en was na de Britse koningin Elizabeth (94) het oudste staatshoofd ter wereld.

Koeweit-Stad

Sjeik Sabah al-Ahmad al-Sabah was lid van de koninklijke familie die al 260 jaar over het olierijke land met 4,8 miljoen inwoners heerst. Voordat hij in 2006 aantrad als emir bepaalde hij feitelijk al ruim vier decennia lang het beleid als minister van Buitenlandse Zaken. Hij werd alom gewaardeerd om zijn diplomatieke vaardigheden. Zo wist hij na de invasie van Irak tijdens de eerste Golfoorlog in 1990 en 1991 al snel de relaties te herstellen met de staten die Irak hadden gesteund. Ook met Irak haalde hij de banden weer aan na de dood van de Iraakse leider Saddam Hoessein in 2006.

Dinsdag stroomden de condoleances binnen van bevriende staten uit de regio, waaronder Jordanië, Egypte, Saudi-Arabië en Libanon, die ..

