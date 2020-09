Amnesty International stopt werk in India na 'heksenjacht'

De mensenrechtenorganisatie Amnesty International is gedwongen het werk in India stil te leggen.

New Delhi

Alle activiteiten van Amnesty kwamen ‘knarsend tot stilstand’, nadat de Indiase regering alle banktegoeden van de organisatie had bevroren, zo meldde het kantoor van Amnesty in New Delhi dinsdagmorgen. Amnesty zou volgens de Indiase overheid betrokken zijn bij witwassen van geld van buitenlandse donoren.

Amnesty had de afgelopen maanden een drietal kritische berichten over het optreden van de Indiase overheid en de politie naar buiten gebracht. Het eerste, in april dit jaar, ging over het intimideren van journalisten en het gebruik van ‘repressieve wetgeving’ in de eerste fase van de coronacrisis. Maar vooral de rapporten van afgelopen maand, over de situatie in Kashmir en de betrokkenheid van de politie i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .