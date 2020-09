Argentijnse president onder druk om abortus

Buenos Aires

In een advertentie in drie landelijke kranten roepen duizend prominente Argentijnen de regering op om het wetsvoorstel voor de legalisatie van abortus zo snel mogelijk naar het Congres te sturen. De activisten, schrijvers en journalisten herinneren president Alberto Fernández daarbij nadrukkelijk aan zijn verkiezingsbelofte. Volgens hen heeft het land ‘wetgevers nodig die voorkomen dat meer vrouwen doodgaan’.

Op dit moment is abortus in het overwegend rooms-katholieke land in de meeste gevallen verboden. Een zwangerschap mag alleen afgebroken worden wanneer er sprake is van verkrachting of het leven van de moeder in gevaar is. Volgens data van Amnesty International worden in het land jaarlijks 450.000 illega..

