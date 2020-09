De nieuwe luchthaven in Berlijn was een rampzalige bouwput. Maar volgende maand stijgen eindelijk vliegtuigen op

Berlijn

Over een maand, op 31 oktober, is het sint-juttemis. Op de dag waarvan niemand dacht dat hij ooit zou aanbreken, zullen twee vliegtuigen landen op de luchthaven Berlin-Brandenburg Willy Brandt, kortweg BER. Het vliegveld dat werd gebouwd als metropoolwaardig visitekaartje voor Berlijn, zou oorspronkelijk in 2011 in gebruik worden genomen, ware daar niet die lange lijst met gebreken, het ene nog absurder dan het andere: druppelende sprinklerinstallaties en te korte roltrappen.



De bagage-afhandeling, waar meerdere passagiers tegelijk hun koffer op de band kunnen schuiven. - beeld epa / Clemens Bilan

Maar hij had niet met Engelbert Lütke Daldrup gerekend, ambtenaar die het onmogelijke mogelijk wist te maken – waarschijnlijk dan, want v..

