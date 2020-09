Europarlementariërs niet naar Straatsburg

Brussel

Ook de volgende plenaire zitting van het Europees Parlement wordt in Brussel gehouden. Voor volgende week stond weer een zitting gepland in Straatsburg, maar mede vanwege de hoge aantallen coronabesmettingen in de omgeving van de Franse stad blijven de Europarlementariërs in Brussel. Parlementsvoorzitter David Sassoli heeft dat maandag gemeld aan de Europarlementariërs. De zetel van het Europees Parlement is officieel in Straatsburg. Dat is daarom eigenlijk verplicht daar maandelijks plenair te vergaderen. Al sinds maart wordt niet meer in Straatsburg vergaderd. <