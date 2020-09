Oppositieleider Belarus wil bemiddeling Macron

Minsk

Zij hoopt dat Macron samen met de Russische president Vladimir Putin een dialoog kan beginnen om tot een oplossing te komen. In Belarus wordt al weken gedemonstreerd tegen president Aleksandr Loekasjenko. Hij werd bij de recente verkiezingen met een ruime meerderheid herkozen, maar veel Belarussen en buitenlandse leiders twijfelen aan deze uitslag en erkennen hem niet als president. De Franse president bezoekt de komende dagen een aantal buurlanden van Belarus, zoals Litouwen. Hij bespreekt daar onder meer de situatie in Belarus. ‘Macron is een van de sterkste wereldleiders, dus hij zou een goede bemiddelaar zijn. Misschien kan hij Putin overhalen om deel te nemen aan de bemiddeling', aldus Tichanovskaja. De oppositieleider is momenteel in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Macron komt daar maandag aan. Of hij Tichanovskaja ook spreekt, is niet bekend. <