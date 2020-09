Het conflict om Nagorno-Karabach wordt steeds feller en bloediger - en religieuzer

Regelmatig laait de strijd tussen Azerbeidzjan en Armenië om de regio Nagorno-Karabach op. Maar steeds meer wordt het een ‘war by proxy’ en krijgt de splijtzwam religieuze trekken.

Deze foto is vrijgegeven door het Armeense ministerie van Buitenlandse Zaken en toont vrouwen in een schuilplaats.

Stepanakert

Na enkele kleinere schermutselingen is het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië om de regio Nagorno-Karabach zondag weer opgelaaid. Zowel de regeringen in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe als in de Armeense hoofdstad Jerevan beschuldigen elkaar van het beginnen met nieuwe beschietingen. Er zouden tenminste 54 militairen en burgers zijn omgekomen, werd maandagavond gehoord; er zouden meer dan honderd gewonden zijn.

alle middelen

Daarmee is deze uitbraak van geweld rondom de regio Nagorno-Karabach forser dan sinds lange tijd. In 2016 woedde er een vierdaagse mini-oorlog met naar zeggen van beide landen honderden doden. Bij schermutselingen in juli kwamen zeker zestien mensen om het leven.

Vele landen, maar ook de Europese Unie..

