Zwitsers hechten zich nauwer vast aan de EU, maar alleen economisch

Een ruime meerderheid van de Zwitsers wil geen stop op het vrije verkeer van werknemers met de Europese Unie. De regering in Bern kan de Europese relatie nu verder gaan verdiepen. Is het debat in Zwitserland over de EU nu klaar? Vijf vragen en antwoorden.

De Zwitsers willen geen rem op migratie uit de EU, is de uitkomst van het referendum dat zondag werd gehouden.

Waarom een referendum hierover? Zwitserland is toch geen EU-lid?

Dat immigranten uit de 27 EU-lidstaten welkom blijven. Bijna 62 procent van de Zwitsers sprak dit zondag uit in een referendum over de afspraken met de Europese Unie over het vrije verkeer van personen. De rechts-populistische Volkspartij SVP wilde dat de regering die afspraken met de EU zou opzeggen. Er komen zo veel Duitsers, Oostenrijkers, Italianen en andere EU-burgers het land binnen, dat Zwitsers werk verliezen, de huizenprijzen worden opgedreven en het land te vol wordt, betoogt de SVP.

Ruurd Ubels, Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.