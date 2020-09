Aantal doden na crash militair vliegtuig in Oekraïne staat op 26

Bij de crash vrijdagavond van een militair transportvliegtuig in Oost-Oekraïne zijn 26 inzittenden om het leven gekomen.

Onderzoekers bij de resten van het vliegtuig dat in Oost-Oekraïne crashte.

Charkov

Twee van de inzittenden wisten zich te redden met een sprong uit het vliegtuig toen deze bezig was met de landing en vervolgens crashte. Maar een van hen overleed zaterdag alsnog aan zijn zware verwondingen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei zaterdag dat er onmiddellijk een onpartijdig onderzoek komt naar de oorzaak van het ongeluk. De vluchtrecorders van het toestel zijn een dag na de crash gevonden en veiliggesteld.

De staatsveiligheidsdienst liet weten dat het vliegtuig neerstortte vijf minuten nadat de gezagvoerder had gevraagd om te mogen landen omdat de linkermotor van het tweemotorige vliegtuig het had begeven.

Het vliegtuig werd in 1977 vervaardigd en werd gebruikt voor trainingsvluchten. Het toestel was eerder in normaal gebruik geweest.

Volgens de autoriteiten waren er 27 mensen aan boord van de Antonov AN-26, voornamelijk jonge rekruten van de luchtmachtacademie. Ze waren op de terugweg van een trainingsvlucht. Aanvankelijk was er sprake van 28 inzittenden, maar waarschijnlijk is één rekruut niet verschenen.

De crashlocatie ligt 40 kilometer van de Russische grens in Oost-Oekraïne, maar buiten de gebieden waar door Rusland gesteunde separatisten sinds 2014 vechten tegen de troepen van de regering in Kiev. <