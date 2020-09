Experts: kans op herhaling bij Dutroux ‘aanzienlijk’

Het risico dat de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux bij vrijlating opnieuw in de fout gaat is ‘aanzienlijk'. Dat blijkt volgens de Vlaamse krant De Morgen uit een nieuw psychiatrisch rapport. Het lijkt daardoor uitgesloten dat de 63-jarige Dutroux vervroegd vrijkomt.

Brussel

Dutroux zit inmiddels 24 jaar, sinds 1996, vast. Hij werd in 2004 veroordeeld tot levenslang voor ontvoering, gijzeling, verkrachting van zes meisjes en de moord op vier van hen. In de praktijk komt levenslange opsluiting in België neer op dertig jaar. In dit geval moet een veroordeelde twee derde van zijn straf uitgezeten hebben om in aanmerking te komen voor vervroegde vrijlating en voldoen aan

allerlei voorwaarden.

Een rechtbank in Brussel stelde vorig jaar psychiaters aan om de geestelijke toestand van Dutroux door te lichten. Als er geen gevaar is op recidive zou hij kans maken op vervroegde vrijlating. De krant kon delen van het afgeronde expertrapport al inzien. De conclusie is dat Dutroux nog altijd een ‘psychopathische’ seksuele sadist is en dat het risico op herhaling ‘niet afneemt'.

vrijspraak

Volgens de Luikse expert in psychopathologie Jérôme Englebert, die aan het deskundigenteam werd toegevoegd, lijkt het erop dat Dutroux elke verantwoordelijkheid voor de misdaden afwijst. ‘Hij wenst geen enkele vorm van vrijlating te bekomen, maar eist de heropening van zijn proces, wat naar zijn mening onvermijdelijk zal leiden tot vrijspraak. Hij lijkt ijzersterk in dat plan te geloven.’ Uit het rapport blijkt volgens De Morgen dat Dutroux een andere advocaat wil. <