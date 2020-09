Man aangeklaagd na negatieve reisrecensie

Een Amerikaan is aangeklaagd door een eilandresort in Thailand wegens een negatieve TripAdvisor-beoordeling, zeiden de autoriteiten zaterdag. Hij kan tot twee jaar gevangenisstraf krijgen als hij schuldig wordt bevonden.

Bangkok

Binnenlands toerisme vindt nog steeds plaats in Thailand, waar de coronavirusaantallen relatief laag zijn. De lokale bevolking en expats gaan vooral naar bijna lege resorts, bijvoorbeeld op het eiland Koh Chang,

beroemd om zijn zandstranden en turquoise wateren.

Maar een recent bezoek aan het Sea View Resort op het eiland bracht de Amerikaan Wesley Barnes in de problemen nadat hij niet erg vleiende onlinerecensies over zijn vakantie had geschreven.

‘De eigenaar van het Sea View Resort diende een klacht in dat de beklaagde oneerlijke beoordelingen over zijn hotel op de TripAdvisor-website had geplaatst', zei kolonel Thanapon Taemsara van de politie van Koh Chang tegen AFP. Hij zei dat Barnes ervan werd beschuldigd ‘schade aan de reputatie van het hotel’ te hebben veroorzaakt. Hij zou ook ruzie hebben gemaakt met het personeel over het niet betalen van kurkengeld voor alcohol die naar het hotel werd gebracht.

Barnes, die in Thailand werkt, werd gearresteerd door de immigratiepolitie. Hij werd korte tijd vastgehouden en vervolgens op borgtocht vrijgelaten.

Volgens de TripAdvisor-beoordeling die Barnes in juli plaatste, kwam hij ‘onvriendelijk personeel’ tegen dat ‘deed alsof ze hier niemand willen'.