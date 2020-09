Het akkoord tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein is nog maar ‘het tipje van de ijsberg’.

Palestijnen protesteren in Rafah, in de Gazastrook, tegen de Abraham-akkoorden van de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein met Israël.

Abu Dhabi/Riyaad

Er zullen ‘binnenkort’ meer Arabische landen een akkoord met Israël aankondigen. Dat is de stellige mening van leidende Arabische media en ook van de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Kelly Craft. In een uitgebreid interview met de zender Al Arabiya zei ze dat ‘binnen enkele dagen een andere Arabische staat zal worden aangekondigd’, die volledige betrekkingen met Israël zal aangaan. ‘En ik weet dat er meer zullen volgen’, voegde ze eraan toe. Eerder zei president Donald Trump in zijn videotoespraak aan de Algemene Vergadering van de VN al dat er nog vijf landen betrekkingen met Israël willen aangaan. ‘Deze grensverleggende vredesakkoorden zijn het begin van een nieuw Midden-Oosten‘, aldus Trump.

