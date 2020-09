Bryan was de eerste presidentskandidaat die campagne voerder, maar hij verloor van het grote geld

Cartoon van presidentskandidaat William Jennings Bryan, die in 1896 per trein het land doortrok. (beeld Library of Congress)

De geschiedenis van de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft een reeks begrippen en uitdrukkingen voortgebracht die een vaste plek in het nationale geheugen hebben gekregen. Read my lips, no new taxes is er zo een. Met die woorden beloofde George H.W. Bush in augustus 1988, dat hij geen nieuwe belastingen zou invoeren: ‘Lees mijn lippen, geen nieuwe belastingen’, zei hij telkens weer. Deze plechtige belofte droeg bij aan de verkiezingsoverwinning van Bush in november 1988.

Bush bleek zijn woorden niet waar te kunnen maken. Economische tegenslagen maakten nieuwe belastingen noodzakelijk. Bij de presidentsverkiezingen van 1992 werd zijn belofte tegen hem gebruikt. ‘Read my lips’ stond nu symbool voor de onbetrouwbaarheid van Bush. Hij ve..

