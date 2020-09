Ophef over verfilming van Chinese boekenreeks

Washington

Volgens de senatoren heeft de schrijver van de reeks zich in het verleden positief uitgelaten over de behandeling van Oeigoeren door de Chinese regering.

Netflix maakte eerder deze maand bekend dat de trilogie van Liu Cixin, een Chinese auteur, verfilmd wordt. De productie komt onder leiding te staan van D.B. Weiss en David Benioff, die ook achter hitserie Game of Thrones van HBO zitten.

onderdrukking

De vijf senatoren wijzen Netflix echter in een brief op uitspraken die Liu vorig jaar in een interview met het Amerikaanse dagblad The New Yorker deed over het Chinese beleid inzake Oeigoeren en andere moslimminderheden in de noordwestelijk regio Xinjiang.

In dat gebied worden Oeigoeren stelselmatig onderdrukt en zijn er grootschalige interneringskampen waar gevangenen dwangarbeid verrichten.

De Chinese autoriteiten beweren juist dat het heropvoedingssysteem, zoals zij naar de kampen verwijzen, wordt afgebouwd.

‘De regering helpt in ieder geval hun economie en probeert ze uit de armoede te halen', zei Liu Cixin in het interview over de Chinese aanpak. ‘Als je het land wat losser zou maken, zouden de gevolgen verschrikkelijk zijn.’

normaliseren

In hun brief aan Netflix stellen de Republikeinen onder aanvoering van senator Marsha Blackburn dat het verwerken van Liu’s boekenreeks tot een serie neerkomt op het ‘normaliseren van de misdaden van de Chinese overheid'.

Netflix heeft nog niet gereageerd op de oproep van de vijf Republikeinse senatoren. <