België versoepelt de coronaregels wel

Terwijl alle coronacijfers in België rap stijgen (besmettingen, ziekenhuisopnames, gevallen op de intensive care, overlijdens) besloot de Nationale Veiligheidsraad deze week om het aantal maatregelen terug te schroeven. Volgens premier Wilmès is dat nodig om het draagvlak te vergroten, experts houden hun hart vast.

Brussel

De versoepelingen zijn niet eens zo ingrijpend: zo hoeven er buiten geen mondkapjes meer te worden gedragen op plaatsen waar toch al niemand loopt. Daarnaast wordt de verplichte quarantaine bij coronasymptomen teruggebracht van veertien dagen naar één week – maar mensen moeten op dag vijf wel verplicht een tweede test doen. Als deze positief is, wordt de quarantaine met nog eens zeven dagen verlengd.

Dan is er de ‘bubbel van vijf’ waar vrijwel niemand chocola van kon maken: officieel mochten Belgen per gezin met maximaal vijf mensen intensief contact hebben, en dat was inclusief (bijvoorbeeld) de vriendjes van puberkinderen en de grootouders. Maar wat is ‘intensief contact’? En wie contro..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .