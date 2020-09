'BBC-stem' snelt naar 530.000 Insta-volgers

Londen

David Attenborough is sinds donderdag te vinden op Instagram. De 94-jarige presentator en vaste stem van natuurdocumentaires van de BBC heeft binnen twee uur na zijn komst al ruim 530.000 volgers. Hij besloot een account op het sociale medium aan te maken om aandacht te vragen voor klimaatverandering. ‘Hallo, mijn naam is David Attenborough en ik verscheen de afgelopen zestig jaar op radio en televisie, maar dit is mijn eerste keer op Instagram. Ik gebruik deze voor mij nieuwe vorm van communicatie omdat, zoals we allemaal weten, de wereld in gevaar is', zegt de Brit in een video, zijn eerste post. <