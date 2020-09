‘Europa kan niet twee keer kan falen bij het migratiebeleid. Dat begrijpen ook de meest recalcitrante premiers’

Brussel

Margaritis Schinas is boos. Opvallend want de Europees Commissaris is, getuige de vele cartoons van hem in zijn werkkamer, normaliter een goedgeluimde buldog. ‘Ken je die film Back to the Future?’, vraagt hij bij binnenkomst. ‘Die reis naar de toekomst waarin je steeds op de problemen van het verleden stuit? Wel, daar zit ik nu in. En dat maakt me boos. En bitter.’

Voordat Schinas Commissaris werd – officieel ter ‘Bevordering van Europese levenswijze’ maar deze dagen vooral belast met migratie – was hij hoofdwoordvoerder van de vorige Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. ‘Van alle crises waarmee we toen geconfronteerd werden, is er één niet opgelost: migratie. En ik heb die geërfd.’

Woensdag presenteerde hij samen met zijn colle..

