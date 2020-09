Californië schaft benzineauto’s af

Los Angeles

In de Amerikaanse staat Californië moet het per 2035 niet mogelijk zijn om een nieuwe benzineauto te kopen. Gouveneur Gavin Newsom kondigde aan auto’s met een traditionele verbrandingsmotor geleidelijk af te schaffen. De stap komt op het moment dat Californië de gevolgen van de klimaatverandering aan den lijve ondervindt. De laatste tijd wordt de staat meer en meer getroffen door grote bosbranden. Volgens Newsom is dat deels het gevolg van de opwarming van de aarde. Alleen al dit jaar ging 3,6 miljoen hectare bos in vlammen op. <