Op Lesbos zijn vluchtelingen én bewoners slachtoffer. ‘Europa moet delen in de last die Griekenland draagt’

De steun voor de vluchtelingenopvang onder de lokale bevolking op Lesbos is de afgelopen jaren grotendeels verdwenen. Zowel voor- als tegenstanders van de opvang op het eiland zijn het over een ding eens: andere Europese landen moeten de deuren openzetten.

De Grieks-Orthodoxe metropoliet Jacovos van Mytilini (Lesbos) deelt na de Heilige Liturgie het gezegende brood uit aan de gelovigen in de Zoodochos Pigis-kerk, in een buitenwijk van de stad. (beeld Mathias Benguigui)

Mytilini

Lesbos heeft een lange traditie van vluchtelingenopvang, maar de stemming op het eiland is de afgelopen paar jaar overduidelijk omgeslagen. In 2015 was een klein deel van de bevolking al tegen de opvang van vluchtelingen. Maar deze xenofobische en extreem-rechtse sentimenten waren marginaal, vertelt de Engelsman Len Meachim die sinds vele jaren op het eiland woont.

‘Daartegenover stond een minderheid van hele actieve lokale mensen die vluchtelingen juist hielpen. En dan was er de grote gematigde groep ertussen in. Deze is inmiddels vrijwel geheel verdwenen’, analyseert Meachim. ‘De atmosfeer is veranderd: de meerderheid van de bevolking is nu tegen de vluchtelingen’, denkt hij.

‘De atmosfeer is veranderd.’

‘Vanaf 2011 k..

