Moria heeft de ogen geopend: Europa moet beschaafd omgaan met asielzoekers en migranten

Brussel

Misschien constateren we over een paar jaar dat de brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria het keerpunt was. En dat de EU sindsdien humaner met asielzoekers en migranten omgaat. Misschien.

Jarenlang heeft de Europese Unie migranten aan haar buitengrenzen in hun sop gaar laten koken. Maar Moria heeft ons erbij bepaald dat we zo niet verder kunnen, zei Eurocommissaris Margaritis Schinas (Migratie) woensdag bij de presentatie van het nieuwe Migratie- en Asielpact. De EU-lidstaten moeten zich - na vijf jaar ruzie - ‘scharen rond een gemeenschappelijk Europees migratiebeleid’.

Daarom is de heetste aardappel van tafel gehaald: het verplicht overnemen van asielzoekers binnen de EU. Polen, Hongarije en Tsjechië deden dit de afgelopen j..

