Libanon gaat te gronde, zegt president Aoun

Beiroet

‘We gaan naar de hel’, is de tweet die in Libanon overal rondgaat. Het is de korte samenvatting van een televisietoespraak van president Michel Aoun. Daarin bekritiseerde de christelijke president de politieke partijen, die ondanks de diepe crisis aan hun machtsposities vasthouden. Zelfs na de verwoestende explosie in Beiroet blijven ze hun hakken in het zand zetten. ‘De standpunten worden steeds harder en er lijkt geen oplossing aan de horizon te bekennen’, aldus Aoun. Op de vraag waar het land naartoe gaat als er geen nieuwe regering komt, antwoordde hij: ‘Naar de hel natuurlijk. Waarom dacht je anders dat ik hier zou staan?’

In zijn toespraak maakte Aoun een opmerkelijke ommezwaai. Na kritiek ..

