Een bedelaar in de buitenwijk Vallecas in Madrid. Alleen voor werk, school en strikt noodzakelijke boodschappen mogen de bewoners van sinds maandag hun buurt nog uit.

‘Eerst ontnemen ze ons de angst, en moedigen ons aan om op vakantie te gaan. Dan laten ze ons in overvolle metro’s naar ons werk reizen, zonder dat we afstand kunnen houden. En nu zou het onze schuld zijn dat hier zoveel besmettingen zijn!’

José Antonio García (50), een jeugdig uitziende metaalbewerker, steekt zijn kartonnen bord nog wat hoger de lucht in. ‘Deze buurten zijn geen getto’s’, staat erop. Samen met enkele honderden buurtgenoten demonstreerde hij zondag bij de lokale huisartsenpost Los Rosales, in de wijk Villaverde. Verspreid staan ze op straat, tussen de met airco’s behangen flatgebouwen. De anderhalvemetersamenleving werkt in hun voordeel. Daardoor lijken ze met meer.

Niet alleen hier, in Villaverde, maar overal in de zuidel..

