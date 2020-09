Italië legt reddingschip aan de ketting in Palermo

Italië heeft afgelopen weekeind het reddingsschip de Sea-Watch 4 aan de ketting gelegd in de haven van Palermo. Volgens de Duitse hulporganisatie die het schip samen met Artsen zonder Grenzen bemant voor de kust van Libië, is het een ‘politiek gemotiveerde actie’.

Palermo

Artsen zonder Grenzen (AzG) wijst er op dat dit het vijfde reddingsschip is dat in vijf maanden tijd door de Italianen aan de ketting is gelegd. Eerder werden de Alan Kurdi, Aita Mari, Sea Watch 3 en Ocean Viking al uit de vaart gehaald. ‘Dit is doelgericht beleid om ons het werken op zee onmogelijk te maken’, zegt Ellen van der Velden, hoofd van de reddingsoperaties bij AzG.

Volgens AzG is het huidige Europese migratiebeleid erop gericht ‘om mensen systematisch gevangen te zetten, terug te duwen en in de steek te laten’, zo schrijft de organisatie in een internationale persverklaring. ‘Terwijl de Europese Unie zich voorbereid op het nieuwe migratiepact dat 23 september wordt gepresenteerd, moeten orga..

