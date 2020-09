Oudste vrouw ook oudste Japanse ooit

Fukuoka

De volgens het Guinness-boek oudste nog levende vrouw ter wereld, Kana Tanaka, heeft nu ook het record in Japan gepakt. Ze is sinds zaterdag met 117 jaar en 261 dagen de oudste mens ooit in haar vaderland, voor zover bekend. Tanaka, die in een bejaardenhuis in Fukuoka woont, verdrong Nabi Tajima van de eerste plaats op de ranglijst. Ze volgde haar in maart vorig jaar op als oudste ter wereld. Volgens Guinness World Records was de Française Jeanne Louise Calment de oudste mens ooit. Zij werd 122 jaar. <