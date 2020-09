Migranten Moria naar nieuwe opvang

Mytilini

Op het Griekse eiland Lesbos is driekwart van de 12.000 migranten uit het afgebrande kamp Moria overgebracht naar het nieuwe opvangkamp. Zij zijn allemaal onderzocht op corona. Tot nu toe zijn 213 mensen positief getest op het virus. Zij zitten in een afgezonderd deel van het kamp in quarantaine, meldt het Griekse persbureau ANA-MPA. Veel vluchtelingen willen liever niet naar het kamp omdat ze bang zijn dat ze er worden opgesloten. Kamp Moria ging in de nacht van 8 op 9 september in vlammen op. De brand werd waarschijnlijk aangestoken, zes migranten zijn gearresteerd. <