Fel gevecht losgebarsten om Hooggerechtshof

De dood van rechter Ginsburg van het Hooggerechtshof heeft de verkiezingsstrijd in de VS op zijn kop gezet. Na woorden van respect en waardering barstte onmiddellijk een keihard politiek gevecht los.

Washington

Dit is een ‘game changer’, dit zet alles op zijn kop. Dat was de opening van de conservatieve zender Fox News, maar eigenlijk van vrijwel alle media in de VS na het nieuws van de dood van ‘justice’ Ruth Bader Ginsburg, een van de negen hoogste rechters van de Verenigde Staten. De 87-jarige rechter werd bewonderd om haar scherpe geest en gevreesd om haar even scherpe opinies, zeker als ze inging tegen een meerderheid van de andere rechters. ‘Notorious RBG’, de beruchte RBG werd haar bijnaam onder vooral progressieve bewonderaars. Maar ondanks haar status als boegbeeld voor de vrouwenrechten en progressieve ideeën, noemde ze zelf de conservatieve, in 2016 overleden rechter Antonin Scalia a..

