Alexej Navalny kan weer trappen lopen

Berlijn

Zowel Duitse als Franse en Zweedse laboratoria hebben vastgesteld dat Navalny vorige maand is vergiftigd met novitsjok, een zeer krachtig zenuwgas dat oorspronkelijk is ontwikkeld in de Sovjet-Unie.

Op Instagram vertelt de Russische oppositieleider over de effecten van het zenuwgas.

In het begin kon hij geen mensen herkennen en was hij ‘wanhopig’ omdat hij geen woorden kon vinden om zichzelf mee uit te drukken. Op dit moment lukt het hem nog steeds niet zijn telefoon te gebruiken, en is het ‘een hele attractie’ als hij een glas water probeert in te schenken.

Navalny omschrijft zichzelf als iemand die niet meer was dan ‘een technisch levend wezen’, en schrijft dat hij dankzij de ‘geweldige ar..

