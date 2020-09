Progressieven en nietswetenden

De weg naar het Witte Huis is een serie over markante mensen en momenten uit de geschiedenis van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Aflevering 3: niet Republikeins en niet Democratisch.

Theodore Roosevelt in 1910, kort na zijn vertrek uit het Witte Huis. (beeld Library of Congress)

Op het eerste gezicht vertonen de Amerikaanse presidentsverkiezingen een gelijkmatig patroon. Ze worden om de vier jaar gehouden, de winnaar is altijd een man, en bijna altijd blank. Sinds 1856 is de nieuwe president een Republikein of een Democraat.

Toch deden er geregeld andere partijen aan de verkiezingen mee. Soms leken ze zelfs kans te maken op het Witte Huis. In 1856, toen de Republikeinen voor het eerst meededen aan de verkiezingen, moesten ze niet alleen concurreren met de Democraten maar ook met de American Party, bijgenaamd de Know Nothings (‘nietswetenden’). De aanhangers van de American Party werden Know Nothings genoemd, omdat ze zwegen over hun bedoelingen. ‘I know nothing’, zeiden ze op alle vragen.

A..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .