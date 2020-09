China rolt met spierballen in kwestie-Taiwan

Peking-Taipei

De Amerikaanse onderminister van Economische Zaken Keith Krach is in Taipei. Voor een begrafenis, maar vooral om te laten zien dat Washington en Taiwan hun vriendschap verdiepen, terwijl de Amerikaanse relatie met China vooral uit conflicten bestaat. Krach is de hoogste Amerikaanse regeringsambtenaar in veertig jaar die het de facto onafhankelijke eiland aandoet.

Dit soort bezoeken zijn sinds de Amerikaanse president Donald Trump, die alles doet om Peking zo veel mogelijk dwars te zitten, onderdeel van het

anti-Chinese beleid van de VS geworden.

Daarnaast jagen Amerikaanse wapenleveranties en diplomatieke ouvertures – Kelly Craft, de Amerikaanse ambassadeur voor de Verenigde Naties lunchte deze week met de Taiwane..

