‘Walgelijk’ rechts-extremisme is onder de Duitse politie geen uitzondering meer

Kort na de bestorming van het parlement door neonazi’s is Duitsland opnieuw opgeschrikt. Een groep Duitse politiemedewerkers blijkt afbeeldingen van Adolf Hitler en van een vluchteling in een gaskamer met elkaar te hebben gedeeld. ‘Alarmerend’, aldus de regering.

Het is menens met het neonazisme en ander rechts-extremisme in Duitsland. Deze week werd Duitsland geconfronteerd met nazistische berichten van politieagenten. Alarmerend, een schande voor de politie en een klap in het gezicht van agenten die de democratie willen beschermen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken van CDU-minister Horst Seehofer. Het gaat niet om een enkele extreme tweet of afbeelding, maar om ‘kwaadaardige, weerzinwekkende, neonazistische en vluchtelingvijandige’ berichten, zegt minister Herbert Reul van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW).

Enkele tientallen politiemedewerkers in deze bondsstaat, pal over de grens met Nederland, bleken op chatgroepen jarenlang teksten en - soms gefotoshopte - afbeeldingen te hebbe..

