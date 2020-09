Eerste vijfduizend in nieuw kamp op Lesbos

De Griekse politie is donderdagmorgen begonnen met een grootscheepse actie op het eiland Lesbos om vluchtelingen en migranten, na de brand in kamp Moria vorige week, naar een nieuw opvangkamp te brengen.

Athene

Vanaf 7 uur in de ochtend gingen agenten, onder wie zeventig vrouwen, in witte pakken de weg op om de migranten wakker te maken en met ‘zachte hand’ naar het nieuwe kamp te begeleiden. Volgens de politie is de verplaatsing voor ‘hun eigen bestwil en veiligheid’ en ook in het kader van de algemene gezondheid. Alle migranten worden bij aankomst in het nieuwe kamp getest op corona. Donderdag werd bij 135 migranten corona vastgesteld.

De operatie verloopt volgens een ooggetuige ‘rustig’, zo meldt persbureau Reuters. De oproerpolitie staat klaar om in te grijpen met traangas en waterkanonnen als mensen in opstand komen. Tot nu toe weigerden veel dakloze vluchtelingen naar het nieuwe kamp te gaan, omdat..

