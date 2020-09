ISIS eist moorden op Fransen in Niger op

Dakar

Terreurbeweging ISIS heeft de moord op zes Franse hulpverleners in Niger opgeëist. Dat staat in een verklaring die donderdag door de SITE Intelligence Group is gepubliceerd. Volgens de verklaring is de West-Afrikaanse tak van ISIS verantwoordelijk voor de ‘bliksemaanval’ op de hulpverleners en hun Nigerese gids en chauffeur. De aanslag gebeurde op 9 augustus in een populair giraffenreservaat in Niger. De zes Fransen en hun chauffeur werkten voor de internationale hulpgroep ACTED en toerden door het reservaat, dat door de Nigerese regering als veilig werd beschouwd. <