Navalny blijkt vergiftigd via flesje water

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is niet vergiftigd door middel van een kopje thee op het vliegveld, maar via een flesje mineraalwater dat in zijn hotelkamer stond. Dat concluderen zijn medewerkers op basis van laboratoriumonderzoek in Duitsland.

Berlijn

Duitse onderzoekers troffen het Russische zenuwgif novitsjok aan in bloed- en urinemonsters van Navalny. Datzelfde gif werd gevonden op een flesje water waaruit Navalny gedronken had in de Siberische stad Tomsk. Donderdag maakten Navalny’s medewerkers bekend dat zij het flesje meegenomen hebben uit de hotelkamer van de oppositieleider.

Ze deelden een video op Instagram waarin te zien is hoe Navalny’s medewerkers in Tomsk voorwerpen meenemen uit de hotelkamer van de oppositieleider, nadat ze hoorden over diens ziekenhuisopname. Te zien is hoe een medewerker van Navalny met handschoenen flesjes water in plastic zakken stopt.

Op die manier wilden de medewerkers mogelijk bewijsmateriaal verzamelen voor onderzoek in het buite..

