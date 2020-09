Trump geeft nu toch toe dat hij de Syrische president Assad wilde laten doden

President Trump heeft bevestigd dat hij de Syrische president Assad in 2017 wilde laten doden na een aanval met chemische wapens. Twee jaar geleden ontkende hij dit nog. Volgens Trump ging het niet door omdat minister van Defensie James Mattis tegen het plan was.

Washington

‘Ik had hem liever uitgeschakeld’, aldus de president dinsdag in een interview met Fox & Friends. ‘Alles lag klaar tegen hem. Mattis wilde het niet doen. Mattis was een zeer overgewaardeerde generaal.’

Trump ontkende in 2018 nog dat hij Assad vroeg in zijn presidentschap wilde laten doden. Volgens de president was een passage over het vermoorden van de Syrische president in het boek Fear van journalist Bob Woodward ‘fictie’. ‘Dat is nooit overwogen’, aldus Trump toen op stellige toon. ‘Het zou ook nooit moeten worden overwogen.’

Woodward meldde toen, op basis van hooggeplaatste bronnen, dat Trump tegen Mattis had gezegd dat het Amerikaanse leger Assad moest uitschakelen. Er waren toen een kleine honderd burgers gedood bij een..

