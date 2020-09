VN: alle doelstellingen voor de natuur niet gehaald

New York

Dat staat in een dinsdag gepubliceerd rapport van de Verenigde Naties over biodiversiteit. De impact van de mensheid op de natuurlijke wereld in de afgelopen vijf decennia was ronduit catastrofaal: sinds 1970 is bijna 70 procent van de wilde dieren, vogels en vissen verdwenen, volgens een schatting van het Wereld Natuur Fonds deze maand. Vorig jaar waarschuwde het VN-panel voor biodiversiteit (IPBES) dat een miljoen soorten met uitsterven worden bedreigd omdat door de mens veroorzaakte activiteiten al driekwart van het land op aarde ernstig hebben aangetast.

In 2010 hebben 190 lidstaten zich gecommitteerd aan een strijdplan. De twintig doelstellingen variëren van het geleidelijk afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen en het beperken van verlies van leefgebieden tot het beschermen van visbestanden. <