Trump wil Emiraten vliegtuigen verkopen

Washington

De VAE en Israël tekenden dinsdag in Washington een deal over het normaliseren van de onderlinge relatie. Dat akkoord kwam tot stand na Amerikaanse bemiddeling. 'Iedereen zei dat het onmogelijk was', zei Trump. De Amerikaanse president denkt dat ook de Palestijnen uiteindelijk zullen toetreden tot een deal voor vrede met Israël. 'Anders blijven ze in de kou staan', zei hij voorafgaand aan de ondertekeningsceremonie in het Witte Huis.

Trump zei dat Arabische landen als de VAE erg rijk zijn en dat het goed voor de VS is om spullen te verkopen. 'Weet je wat ik heb geleerd over militaire apparatuur? Je verkoopt het vandaag en het is morgen verouderd', stelde hij. 'Dan zeg je opeens: we hebben een nieuw vliegtuig. Een nieuw en beter vliegtuig.'

De president zei ook er 'absoluut geen probleem mee te hebben' om de Emiraten de F-35 te verkopen. Dat zou volgens hem goed uitpakken voor de werkgelegenheid in de VS. De F-35 staat ook wel bekend als de Joint Strike Fighter en is onder meer aangeschaft door Nederland.

De Emiraten willen hun luchtmacht moderniseren en hopen eveneens de hand te kunnen leggen op het moderne toestel. De golfstaat wil de verouderde F-16-toestellen vervangen die het nu gebruikt. Daarom is volgens een topfunctionaris al voor de deal met Israël aangestuurd op de aankoop van F-35's.

Washington verkoopt traditioneel geen wapens aan mogendheden in het Midden-Oosten die de machtsbalans kunnen veranderen ten nadele van Israël. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft volgens media in zijn land tegengesproken dat hij tijdens onderhandelingen de verkoop van geavanceerde toestellen aan de VAE heeft goedgekeurd. <