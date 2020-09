Griekenland wil verzet op Lesbos breken

We Gaan Ze Halen noemt ‘vliegtuigactie’ hoognodig. ‘Vluchtelingen vrezen voor heropbouw Kamp Moria’

Stichting We Gaan Ze Halen begon vrijdag een actie om een vliegtuig naar Lesbos te sturen om vluchtelingen uit opvangkamp Moria op te halen. Inmiddels is er geld voor 90 vliegtuigstoelen, die 250 euro per stuk kosten, ge..