Onvrede om no-dealbrexit: wat is er aan de hand?

De Britten zijn niet meer bang voor een no deal, en spelen de onderhandelingen met de EU zo hard als ze kunnen. Boris Johnson wil de Uittredingsdeal die Theresa May had ‘voorverwarmd’ en hijzelf had ‘opgewarmd’ breken, en een streep trekken door de grens die door de Ierse Zee zou gaan lopen. Met dank aan COVID-19, dat zo erg is, dat de schade van een no deal straks niet eens opvalt.