De volgende brand hangt in de lucht

De op drift geraakte vluchtelingen van Lesbos staan voor dilemma’s: een rauw ei en diarree, of nog een dag honger? Een mooie nieuwe tent of blijven protesteren? Een veerboot jaagt intussen de bewoners schrik aan: ‘een gevangenisboot’.

Lesbos

‘Daar willen we niet in, dat is een gevangenis.’ Wantrouwend kijken vier Afghaanse vrouwen naar het tentenkamp dat achter prikkeldraad op een schietterrein aan zee verrijst, met plaats voor 3000 mensen. Zou het na vier doorwaakte nachten aan de kant van de weg niet prettiger zijn in zo'n hagelwitte tent de smerige verbandjes van hun door stekels en stenen gewonde voeten te halen?

Dit weekeinde kwam er wat vaart in de hulpverlening aan 12.500 ontheemden uit het woensdag afgebrande vluchtelingenkamp Moria. Na dagen van steeds ellendiger wordende taferelen aan de doorgaande weg, waar het gros van de vluchtelingen, gelukszoekers en asielzoekers nog steeds bivakkeert, pakt de Griekse regering door. De bestuurlijke patstel..

