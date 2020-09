Zelfs de debat-mijdende baptisten in Belarus demonstreren nu. ‘Volstrekt uniek voor een ex-Sovjetland’

Minsk

Alexander Loekasjenko, president van Belarus, afficheert zichzelf half schertsend graag als een ‘orthodoxe atheïst’. Maar zijn humor dateert van enige tijd terug. Zijn lachen moet hem wel vergaan zijn. Het staatshoofd is erin geslaagd nu alle kerken tegen zich in het harnas te jagen, inclusief de traditioneel politiek debat mijdende ‘stillen in den lande’. Een groot deel van de orthodoxe clerus in Belarus uit zich ook morrend en iedereen kijkt met bewondering naar de rooms-katholieke kerk, die gewoon doorgaat met oppositie, ook mag de eigen aartsbisschop het land niet meer in.

De meest opvallende kentering die de kerken in Belarus (voorheen Wit-Rusland genoemd) doormaakten, vond plaats bij de Unie van Baptisten en Evangelische Christ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .