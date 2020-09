We Gaan Ze Halen noemt ‘vliegtuigactie’ hoognodig. ‘Vluchtelingen vrezen voor heropbouw Kamp Moria’

Stichting We Gaan Ze Halen begon vrijdag een actie om een vliegtuig naar Lesbos te sturen om vluchtelingen uit opvangkamp Moria op te halen. Inmiddels is er geld voor 90 vliegtuigstoelen, die 250 euro per stuk kosten, gedoneerd, bevestigt mede-initiatiefnemer Rikko Voorberg.

Amsterdam

Wat zegt deze respons u?

‘We zijn positief verrast. Dit gaat heel snel. Het toont aan dat er heel veel frustratie is over de politieke deal van vorige week om honderd asielzoekers op te nemen ten koste van andere vluchtelingen. Zondag zat ik in een video-overleg met twee vluchtelingen die op Lesbos zijn. Zij vertelden dat de mensen daar weliswaar blij zijn met noodhulp, maar dat zij vooral vrijheid en vertrek van het eiland willen. Er zijn zelfs mensen voor in hongerstaking gegaan. Ze vrezen voor de herbouw van Moria.’

Heeft u het vliegtuig al geregeld?

‘We zijn nog in gesprek met vliegtuigmaatschappijen. Ook over de vraag hoe lang een vliegtuig ter plekke eventueel kan wachten.’

